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中橫路面落石 天色昏暗女騎士碰撞摔車臉受傷

中央社 / 台中21日電

台中市和平區台8線（中部橫貫公路）24.5K處路面出現落石，因天色昏暗，方姓女子今天傍晚騎乘機車經過時，碰撞落石摔車，警方表示，方女臉部受傷，經送東勢農民醫院救治，無生命危險。

警方指出，下午5時許接獲通報，和平區台8線24.5K處發生機車碰撞落石交通事故，隨即派員前往處理。

警方到場後發現，方女下班後從谷關騎機車要回家，行經台8線24.5K處，因天色昏暗，碰撞路面落石摔車，造成臉部受傷，經送東勢農民醫院救治，沒有生命危險。

警方初步調查，方女沒有酒駕情事，事故原因仍待進一步釐清；提醒民眾山區道路蜿蜒，雨季易發生落石，行經台8線道路請開啟大燈，小心慢行，注意路面狀況，千萬不要任意超車、超速及違規停車。

落石 中橫公路

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