中橫路面落石 天色昏暗女騎士碰撞摔車臉受傷
台中市和平區台8線（中部橫貫公路）24.5K處路面出現落石，因天色昏暗，方姓女子今天傍晚騎乘機車經過時，碰撞落石摔車，警方表示，方女臉部受傷，經送東勢農民醫院救治，無生命危險。
警方指出，下午5時許接獲通報，和平區台8線24.5K處發生機車碰撞落石交通事故，隨即派員前往處理。
警方到場後發現，方女下班後從谷關騎機車要回家，行經台8線24.5K處，因天色昏暗，碰撞路面落石摔車，造成臉部受傷，經送東勢農民醫院救治，沒有生命危險。
警方初步調查，方女沒有酒駕情事，事故原因仍待進一步釐清；提醒民眾山區道路蜿蜒，雨季易發生落石，行經台8線道路請開啟大燈，小心慢行，注意路面狀況，千萬不要任意超車、超速及違規停車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言