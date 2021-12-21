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影／桃園聯結車失控打滑自撞翻車 台61線北上大塞車
桃園市聯結車53歲呂姓司機今天下午從觀音開車北上載貨，他行經台61線北上42.4公里高架段，疑因天雨路滑、視線不佳，突然聯結車失控打滑，車身直接衝撞分隔島翻車，車頭全毀、車身橫在路中，造成呂男頭部擦傷送醫，台61線北上大塞車近2小時，警方表示，該起聯結車翻覆事故，警方引導車輛繞道疏解，將查明肇事原因和究責處分。
桃園市鄭姓市民說，他當時開車北上行駛台61快速道，經過新竹縣往桃園方向，聽到台61線北上觀音路段發生車禍，北上車輛大塞車，廣播要求北上車輛繞道觀音下交流道，只好趕快改走平道路。
警方表示，呂姓聯結車司機從觀音物流公司出發，空車開往台北載貨，今天下午2時20分行經台61快速道北上42.4公里處，疑因天雨路滑、車輛失控打滑直接衝撞分隔島，車頭全毀、車身打橫路中，呂姓司機頭部擦傷送醫治療，沒有大礙。
該起車禍造成台61線北上觀音以北交通中斷，後方觀音以南的北上車輛塞車，交警出動4輛巡邏車、員警現場引導車輛繞道、疏解交通，至下午4時10分恢復北上車輛通行，車禍影響塞車約1時50分，呂姓司機酒測值0，警方將查明車禍肇事原因，依違反道路交通管理處罰條例處分。
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