快訊

莊瑞雄明宣布參選屏東縣長初選 誓言「超越自己、超越高雄」

房東兩樓間加蓋「隔17房」出租 她回家才發現家裡要被拆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排強酸廢水汙染南崁溪不法獲利破千萬 檢察官赴現場抓人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園印刷版製造大廠利銘科技透過代操業者咊宙環境工程公司，私下以繞流、暗管方式長期偷排PH值小於2的強酸廢水汙染南崁溪，規避處理費等不法所得估計破千萬元；經環保署蒐證、桃檢檢察官赴現場指揮搜索，逮捕咊宙業者等4人，檢方以有串證之虞依水汙、廢清等罪嫌將4人聲押獲准。

桃園地檢署指出，環保署北區督察大隊獲報設址八德區的咊宙環境工程公司，替印刷版製造大廠利銘科技公司處理廢水，因利銘科技製程會產生含有銅、鎳，且PH值小於2的高濃度酸廢水，有害健康屬於事業廢棄物，依規定必須透過專業處理才能排放。

但咊宙公司涉嫌從2019年5月起，透過埋設暗管繞流方式，並長期選在深夜時段，偷偷將利銘產生的廢水直接往附近的南崁溪排放，經北督大隊在下游安裝高科技監控儀器，長期掌握情資後報請檢方指揮。

桃檢指派國土民生專組檢察官許振榕指揮，由於汙水、廢清案件蒐證相當困難，汙水一排入溪流、大海就難以掌握，本件16日當天檢察官傍晚更親赴現場待命，經環保署、保七總隊人員深夜10點多監控到排放酸水，直接發動搜索。

檢警人員當晚逮捕咊宙黃姓負責人，蔡姓幹部、劉姓及顏姓員工等4人，複訊後認為4人證詞不一，仍有串證之虞，17日將4人依水汙染防治法第36條、廢棄物清理法第46條等，向桃園地院聲押獲准。

據了解，檢警初步估計咊宙代操排放有害廢汙水，規避正當處理程序費用以及營利等不法所得超過1000萬元，也以將公司部分財產向法院聲請扣押獲准。

環保署人員蒐證。記者曾健祐／翻攝
環保署人員蒐證。記者曾健祐／翻攝
環保署人員蒐證。記者曾健祐／翻攝
環保署人員蒐證。記者曾健祐／翻攝
環保署人員蒐證。記者曾健祐／翻攝
環保署人員蒐證。記者曾健祐／翻攝

桃園 檢察官 環保署 廢棄物

延伸閱讀

九甲埔圳遭埋暗管排廢水 竹市廢照不肖業者重罰159萬

影／嚇！南投平和大排垃圾水上漂 魚群浮水面垂死掙扎

高市議員開直播 揪鳳山魷魚食品加工廠排廢水

關西再傳工廠排廢水 議員飆罵環保局、縣長重話喊關廠

相關新聞

桃園男童遭撞吐血送醫眼錯位 校方卻要家長先道歉

桃園幸福國小日前發生王姓男童遭同學撞倒事件，新北市議員劉美芳今日陪同家長召開記者會說，學童遭受嚴重撞擊，學校管控不力，甚...

影／桃園聯結車失控打滑自撞翻車 台61線北上大塞車

桃園市聯結車53歲呂姓司機今天下午從觀音開車北上載貨，他行經台61線北上42.4公里高架段，疑因天雨路滑、視線不佳，突然...

排強酸廢水汙染南崁溪不法獲利破千萬 檢察官赴現場抓人

桃園印刷版製造大廠利銘科技透過代操業者咊宙環境工程公司，私下以繞流、暗管方式長期偷排PH值小於2的強酸廢水汙染南崁溪，規...

8旬翁疑失智徘徊在大馬路 中和警暖心陪他走回家

一名8旬老翁日前獨自站在中和區景平路的大馬路上，開車駕駛紛紛閃避、有民眾見狀立刻報警；警方趕抵，先將巡邏車停在後方警示，...

又見左轉車疑未禮讓直行車 新莊騎士遭撞傷重不治

新北市新莊區一名31歲陳姓駕駛，昨深夜駕車，疑未注意對向來車直接左轉，當場撞飛路經機車，造成蘇姓騎士被撞拋飛落地，沒有生...

男童被撞吐血學校遭控處置消極 桃園教育局回應了

就讀桃園市幸福國小的小一王姓男童日前遭同學撞倒，導致吐血、嚴重性顴骨閉鎖性骨折及眼瞼擦傷，但家長控訴校方沒緊急送醫，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。