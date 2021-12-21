排強酸廢水汙染南崁溪不法獲利破千萬 檢察官赴現場抓人

桃園印刷版製造大廠利銘科技透過代操業者咊宙環境工程公司，私下以繞流、暗管方式長期偷排PH值小於2的強酸廢水汙染南崁溪，規避處理費等不法所得估計破千萬元；經環保署蒐證、桃檢檢察官赴現場指揮搜索，逮捕咊宙業者等4人，檢方以有串證之虞依水汙、廢清等罪嫌將4人聲押獲准。

桃園地檢署指出，環保署北區督察大隊獲報設址八德區的咊宙環境工程公司，替印刷版製造大廠利銘科技公司處理廢水，因利銘科技製程會產生含有銅、鎳，且PH值小於2的高濃度酸廢水，有害健康屬於事業廢棄物，依規定必須透過專業處理才能排放。

但咊宙公司涉嫌從2019年5月起，透過埋設暗管繞流方式，並長期選在深夜時段，偷偷將利銘產生的廢水直接往附近的南崁溪排放，經北督大隊在下游安裝高科技監控儀器，長期掌握情資後報請檢方指揮。

桃檢指派國土民生專組檢察官許振榕指揮，由於汙水、廢清案件蒐證相當困難，汙水一排入溪流、大海就難以掌握，本件16日當天檢察官傍晚更親赴現場待命，經環保署、保七總隊人員深夜10點多監控到排放酸水，直接發動搜索。

檢警人員當晚逮捕咊宙黃姓負責人，蔡姓幹部、劉姓及顏姓員工等4人，複訊後認為4人證詞不一，仍有串證之虞，17日將4人依水汙染防治法第36條、廢棄物清理法第46條等，向桃園地院聲押獲准。