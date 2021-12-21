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8旬翁疑失智徘徊在大馬路 中和警暖心陪他走回家
一名8旬老翁日前獨自站在中和區景平路的大馬路上，開車駕駛紛紛閃避、有民眾見狀立刻報警；警方趕抵，先將巡邏車停在後方警示，發現他疑因失智走失、徬徨不已，安撫情緒後，帶他至路邊關懷，經耐心詢問，終於得知他身分，事後順利助他返家。
中和分局中和派出所警員張桓晧、森立言日前接獲民眾報案稱「下班時間有人站在大馬路上，好危險」，趕抵後發現是一名疑有失智情形的老翁。由於景平路是中和區交通要道、車流量大，警方先將巡邏車停在他身後警示，接著下車關心老翁狀況。
員警問老翁你是誰、叫什麼名字，孰料他均語焉不詳，經過警方耐心關懷，老翁慢慢表示「忘記自己是誰、忘記怎麼走回家了」。警方透過M-Police系統，逐筆清查過濾，終於查出他身分，經確認住家後，張員熱心徒步陪他返家，老翁感激不已。
中和警方呼籲，家中若有長者或是精神狀態有疑慮的親人，務必多加照顧、多留意他們的動向，也可以在服裝明顯處繡上連絡方式，或是向市府申請「愛心手環」；愛心手環上會有「專屬編號」，若長者走失，民眾即可聯繫上長者家屬。
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