聽新聞
test
0:00 / 0:00
北巿7旬婦下公車橫越馬路疾走 9秒後遭撞彈飛身亡
台北市78歲周姓婦人昨天下午於北投區文林北路搭公車下車後，直接從公車亭跨越馬路，在禁行機車的第二快車道，遭76歲潘姓婦人駕車撞擊彈飛倒地，跟在潘婦後方的李姓駕駛煞車不及追撞。周婦送醫急救身體多處骨折不治，2駕駛無酒駕無受傷，潘婦涉犯過失致死罪嫌送辦。
北投交通分隊指出，昨天下午2點5分，周婦剛剛下公車，行人穿越道距離不到100公尺，但周婦沒有走斑馬線，直接從公車亭跨越馬路，南往北行走到第二快車道，遭車道上西往東方向行駛的潘姓婦人開車撞擊，周婦來不及閃避，當場彈飛倒地。
行車記錄器顯示，周婦從公車亭走到肇事地點約9秒，駕駛潘婦行經肇事地點，涉嫌未注意車前狀況，右前車頭直接撞上周婦，後方黑色轎車駕駛41歲李姓男子，隨即追撞潘婦車輛，馬路上其他車輛隨即煞停。
周婦經送醫搶救，當日晚上6時許宣告不治，潘婦、李男2名駕駛未受傷，也無酒駕情勢，全案潘婦涉犯過失致死罪嫌，將依法送辦。北投交通分隊副分隊長楊卓昌呼籲， 行人穿越馬路，一定要行走行人穿越道，確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言