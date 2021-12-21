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北巿7旬婦下公車橫越馬路疾走 9秒後遭撞彈飛身亡

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市78歲周姓婦人昨天下午於北投區文林北路搭公車下車後，直接從公車亭跨越馬路，在禁行機車的第二快車道，遭76歲潘姓婦人駕車撞擊彈飛倒地，跟在潘婦後方的李姓駕駛煞車不及追撞。周婦送醫急救身體多處骨折不治，2駕駛無酒駕無受傷，潘婦涉犯過失致死罪嫌送辦。

北投交通分隊指出，昨天下午2點5分，周婦剛剛下公車，行人穿越道距離不到100公尺，但周婦沒有走斑馬線，直接從公車亭跨越馬路，南往北行走到第二快車道，遭車道上西往東方向行駛的潘姓婦人開車撞擊，周婦來不及閃避，當場彈飛倒地。

行車記錄器顯示，周婦從公車亭走到肇事地點約9秒，駕駛潘婦行經肇事地點，涉嫌未注意車前狀況，右前車頭直接撞上周婦，後方黑色轎車駕駛41歲李姓男子，隨即追撞潘婦車輛，馬路上其他車輛隨即煞停。

周婦經送醫搶救，當日晚上6時許宣告不治，潘婦、李男2名駕駛未受傷，也無酒駕情勢，全案潘婦涉犯過失致死罪嫌，將依法送辦。北投交通分隊副分隊長楊卓昌呼籲， 行人穿越馬路，一定要行走行人穿越道，確保自身安全。

婦人跨越馬路遭撞擊身亡。記者蕭雅娟／翻攝
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婦人跨越馬路遭撞擊身亡。記者蕭雅娟／翻攝

公車 車禍

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