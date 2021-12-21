桃園男網路交友遭恐嚇 警在路上找到他點破詐團陰謀

桃園市一名男子日前在Line上認識女按摩師，相談甚歡後給出電話號碼，昨天卻接到恐嚇來電，若不購買遊戲點數就要登門拜訪，讓他嚇出一身冷汗，到超商買點數，被業者阻止；警方獲報後，通報巡邏警網終於在馬路上找到他，當場點出是詐騙集團慣用手段，才讓他保住血汗錢。

桃園警分局指出，轄區內一家超商店長昨天下午3時許發現顧客疑似遭詐騙，欲購買遊戲點數，立即透過Line群組通報武陵派出所警方，然而因店長不願在警方到場前出售點數，男子已先行離去。

員警擔心男子會到其他家超商繼續購買點數，便依店長描述的服裝特徵，通報巡邏警網加強盤查，最後在南華街上發現王姓男子（56歲），上前盤查詢問。

王男表示，自己日前在Line上被名為「瑤瑤」的按摩師加好友，雙方相談甚歡，後來對方表示若預約按摩可以有優惠價，並討手機號碼。

王男稱，給了號碼不久後，他便接到接到陌生男子來電，稱他有「叫小姐」，聽得他一頭霧水，急忙否認，但對方卻大發雷霆，稱是「破壞行規」，若不依指示購買3000元遊戲點數「賠罪」，就要上門「拜訪」，嚇得自己急忙到超商買點數。

員警聞言後識破這是詐團慣用手法，並舉出類似案例多方勸導，才讓王男意識到自己險些遭詐，也不再堅持購買點數。