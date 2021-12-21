快訊

首批春節7+7專案返家！不可同處共食 違者最高可罰百萬

北市女「疑本土病例」莊人祥曝最終採檢PCR結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男網路交友遭恐嚇 警在路上找到他點破詐團陰謀

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子日前在Line上認識女按摩師，相談甚歡後給出電話號碼，昨天卻接到恐嚇來電，若不購買遊戲點數就要登門拜訪，讓他嚇出一身冷汗，到超商買點數，被業者阻止；警方獲報後，通報巡邏警網終於在馬路上找到他，當場點出是詐騙集團慣用手段，才讓他保住血汗錢。

桃園警分局指出，轄區內一家超商店長昨天下午3時許發現顧客疑似遭詐騙，欲購買遊戲點數，立即透過Line群組通報武陵派出所警方，然而因店長不願在警方到場前出售點數，男子已先行離去。

員警擔心男子會到其他家超商繼續購買點數，便依店長描述的服裝特徵，通報巡邏警網加強盤查，最後在南華街上發現王姓男子（56歲），上前盤查詢問。

王男表示，自己日前在Line上被名為「瑤瑤」的按摩師加好友，雙方相談甚歡，後來對方表示若預約按摩可以有優惠價，並討手機號碼。

王男稱，給了號碼不久後，他便接到接到陌生男子來電，稱他有「叫小姐」，聽得他一頭霧水，急忙否認，但對方卻大發雷霆，稱是「破壞行規」，若不依指示購買3000元遊戲點數「賠罪」，就要上門「拜訪」，嚇得自己急忙到超商買點數。

員警聞言後識破這是詐團慣用手法，並舉出類似案例多方勸導，才讓王男意識到自己險些遭詐，也不再堅持購買點數。

警方呼籲民眾勿輕信網路交友資訊，遇有可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙案件被害人。

王姓男子在Line上與自稱按摩師的女子相談甚歡，給她電話號碼後卻接到恐嚇來電。記者楊湛華／翻攝
王姓男子在Line上與自稱按摩師的女子相談甚歡，給她電話號碼後卻接到恐嚇來電。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

詐團改傳真假公文詐財 老婦被騙370萬退休金

獨／調查局南北出擊破博弈電詐集團 逮16人扣500萬現金

影／婦簽塔位租賃約遭詐團討27萬管理費 警埋伏抓車手

遇詐！彰化7旬農搭車200公里新北警局求證 詐團也該服了

相關新聞

桃園男童遭撞吐血送醫眼錯位 校方卻要家長先道歉

桃園幸福國小日前發生王姓男童遭同學撞倒事件，新北市議員劉美芳今日陪同家長召開記者會說，學童遭受嚴重撞擊，學校管控不力，甚...

桃園永安漁港駕駛將油門當煞車 衝出護欄卡消波塊中

桃園新屋區永安漁港今天上午9時許，發生車輛失控衝進海裡事故，71歲的廖姓男子載著坐在副駕駛座的51歲艾姓妻子，疑似不慎將...

影／台中竊花賊通緝中仍犯案 遭警活逮辯「隔天會付錢」

日前台中警方接獲轄區花店報案，指販售的盆栽多次遭竊，警員到場與業者了解情況時，發現一旁有人正拿著3盆花，仔細看發現就是失...

7旬慣竊載四大串衛生紙摔車 店家趨前關心才知自家被偷

高雄73歲許姓婦人今年3月至9月間，3次在後昌路某日用品百貨商店偷衛生紙，起初店家因物品價格不高，不願追究，但後來實在難...

北巿7旬婦下公車橫越馬路疾走 9秒後遭撞彈飛身亡

台北市78歲周姓婦人昨天下午於北投區文林北路搭公車下車後，直接從公車亭跨越馬路，在禁行機車的第二快車道，遭76歲潘姓婦人...

瑞濱海岸出現女性浮屍 左手戴玉環、無證件身分待查

海巡署和新北市瑞芳警消今天近午接獲報案，瑞濱海邊有具女性浮屍，將她打撈上岸。死者年約50歲，穿著粉紅色外套、暗綠色長褲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。