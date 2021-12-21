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桃園男童遭撞吐血送醫眼錯位 校方卻要家長先道歉
桃園幸福國小日前發生王姓男童遭同學撞倒事件，新北市議員劉美芳今日陪同家長召開記者會說，學童遭受嚴重撞擊，學校管控不力，甚至事發之後，還請家長會出面協調；更誇張的是，家長會竟要求受害家長先道歉，才願意協助賠償事宜，突顯校方卸責的態度。
桃園幸福國小日前發生小一王姓男童遭同學撞倒，校方卻沒有緊急送醫，叫家長自行接小孩。王媽媽送小孩送醫過程中還吐血，醫師診斷為嚴重性顴骨閉鎖性骨折，及眼瞼擦傷等。不料事後發生後，學校卻請家長會來處理，但家長會不僅態度不良，甚至更出言要求王媽媽先行道歉，才會有後續賠償事宜。
王媽媽哽咽表示，發生事情之後，小孩受到極大的恐懼，自己又是單親媽媽，為了小孩的照護，沒有辦法上班就也沒有收入，加上學校後續的處裡方式，更讓她感到身心俱疲。事後自己在臉書上發文，卻遭學校要求道歉，因此對學校及家長會失去信心。
劉美芳認為，校內發生學生嚴重性顴骨閉鎖性骨折及眼瞼擦傷等傷勢事件，應該通報教育局處裡，以校安機制來協助家長解決這一件事，但學校感覺想把大事化小，小事化無，更讓重視教育的自己，感到心寒。至於校方今早則不願回應。
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