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桃園永安漁港駕駛將油門當煞車 衝出護欄卡消波塊中
桃園新屋區永安漁港今天上午9時許，發生車輛失控衝進海裡事故，71歲的廖姓男子載著坐在副駕駛座的51歲艾姓妻子，疑似不慎將油門當成煞車衝進海里卡在消波塊，所幸2人經消防人員送醫後性命無礙。
今上午9時17分廖男載著妻子至永安漁港南岸停車場，不慎將油門當成煞車，猛然一踩連人帶車衝出停車場護欄卡在海邊消波塊中，艾女從副駕脫困後撥打電話求助。
消防人員到場後發現廖男卡在駕駛座，立即協助廖男脫困再利用長背板協同海巡人員將駕駛搬上岸，廖男髖骨及右手腕疼痛並無明顯外傷，而艾女則是胸口疼痛，消防人員將2人送往醫院救治。
桃市府消防第二大隊表示，今天天氣較冷，所幸當時適逢退潮水位不高，轎車衝撞在消波塊後就停止。
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