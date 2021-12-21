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彰化花壇廢棄物棄置場大火 開挖灑水176小時撲滅

中央社 / 彰化21日電

彰化縣花壇鄉橋頭村一處廢棄物棄置場13日起火，消防人員不中斷輪班以及動用挖土機逐一將廢棄物開挖、降溫、移置，歷經176小時後，終於在20日將火勢完全撲滅。（彰化縣政府提供） 中央社
彰化縣花壇鄉橋頭村一處廢棄物棄置場13日起火，消防人員不中斷輪班以及動用挖土機逐一將廢棄物開挖、降溫、移置，歷經176小時後，終於在20日將火勢完全撲滅。（彰化縣政府提供） 中央社

彰化縣花壇鄉橋頭村1處廢棄物棄置場13日起火，大火產生的濃煙讓附近民眾苦不堪言，彰化縣消防局消防員忍著惡臭灑水滅火長達176小時，終於在昨天將火勢完全撲滅。

彰化縣政府今天發出新聞稿指出，彰化縣花壇鄉橋頭村一處廢棄物棄置場堆滿大量的木材等廢棄物，消防局13日上午接獲民眾報案指稱，棄置場發生大火，消防局立即出動消防車前往救火。

由於棄置場面積廣大，火勢撲滅不易，產生的濃煙帶著惡臭，讓周邊居民苦不堪言；彰化縣長王惠美16日也到現場了解大火灌救的進度，當場指示消防局環保局儘速滅火以及掌握空氣污染情形。

彰化縣消防局長施順仁指出，廢棄物數量龐大，總重達2000公噸，廢棄物堆置面積廣達1700多平方公尺，且屬於木材深層火災，灑水灌救只能滅表面的火，也出動挖土機開挖噴水降溫，而火勢在撲滅後，餘溫仍會造成水蒸氣白煙，消防局也持續派員巡邏警戒，如有復燃可即時處理。

消防局指出，在消防人員不中斷輪班以及動用挖土機逐一將廢棄物開挖、降溫、移置，歷經176小時後宣告火勢熄滅，不過起火原因仍在調查中。

廢棄物 火災

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