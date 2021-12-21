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影／台中竊花賊通緝中仍犯案 遭警活逮辯「隔天會付錢」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

日前台中警方接獲轄區花店報案，指販售的盆栽多次遭竊，警員到場與業者了解情況時，發現一旁有人正拿著3盆花，仔細看發現就是失竊物，立即將他攔下，以竊盜現行犯逮捕，後來一查，見他還是法院通緝犯，訊後依法移送並解送歸案。

台中市第四警分局於19日凌晨2時許接獲轄內花店報案，指盆栽疑似遭竊，黎明所警員蔡昀穎、何亞治及實習生余淵元、蔡宗佑立即趕往現場；正當警方向店家詢問案情內容時，黎明所的實習生發現，邱姓男子(78歲)身著黑衣，在一旁昏暗區域徘徊，行為舉止鬼祟，手上拿著3座盆栽往路邊走去。

警方見他行蹤可疑，隨即尾隨跟上，邱男見狀便拔腿狂奔，意圖甩開警員追緝，但最後仍被攔下，仔細一看，邱男手上拿的，果然就是店家失竊盆栽，也在附近，找到他犯案用的單車及其餘失竊花盆，經查後發現，他竟還是名通緝犯，警方當場將他逮回警局。

據了解，有竊盜前科的邱男因肇事逃逸遭法院通緝，平時居無定所，是在附近遊蕩的街友；被警方逮捕時，邱男還堅稱自己不是偷，隔天會再來付錢，但由於邱此舉並非第一次，仍以竊盜罪嫌移送。

黎明所2名實習生表示心情相當激動，第一次與學長在勤務中查獲人犯，還是通緝犯，從實習中學習到如此珍貴的深刻經驗。

黎明所長林澤聰勉勵實習生，平時跟著學長姐們習取實務經驗，並熟悉警察勤業務外，也莫忘投入警界的初衷與熱情，只要用心學就能獲得到更多，過程也要注意自身安全。

邱男遭警方依竊盜現行犯逮捕時，還替自己辯解，表示只是先拿，隔天會再來結帳。記者劉柏均／翻攝
邱男遭警方依竊盜現行犯逮捕時，還替自己辯解，表示只是先拿，隔天會再來結帳。記者劉柏均／翻攝
警方也在一旁查獲邱男竊取的盆栽，包含九重葛、蝴蝶蘭及耶誕紅等植物。記者劉柏均／翻攝
警方也在一旁查獲邱男竊取的盆栽，包含九重葛、蝴蝶蘭及耶誕紅等植物。記者劉柏均／翻攝
警方也在一旁查獲邱男竊取的盆栽，包含九重葛、蝴蝶蘭及耶誕紅等植物。記者劉柏均／翻攝
警方也在一旁查獲邱男竊取的盆栽，包含九重葛、蝴蝶蘭及耶誕紅等植物。記者劉柏均／翻攝
邱男身著黑衣，當日凌晨時未經店家同意，竊取走3盆盆栽，遭警員實習生發現。記者劉柏均／翻攝
邱男身著黑衣，當日凌晨時未經店家同意，竊取走3盆盆栽，遭警員實習生發現。記者劉柏均／翻攝

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