聽新聞
test
0:00 / 0:00
7旬慣竊載四大串衛生紙摔車 店家趨前關心才知自家被偷
高雄73歲許姓婦人今年3月至9月間，3次在後昌路某日用品百貨商店偷衛生紙，起初店家因物品價格不高，不願追究，但後來實在難耐屢次被偷，才向警方求助。昨天警方查獲許姓婦人到案，她偷的衛生紙已全數用完，訊後，依竊盜嫌移送。
近日楠梓警分局加昌派出所，接獲日用品百貨業者通報，稱衛生紙屢次遭竊；經店家提供相關影像，得知許姓婦人在今年3月25日下午騎車到附近徒手竊得放在架上兩串衛生紙就離開，9月21日偷了四大串衛生紙，過程中還不慎摔車，店員上前關心，才發現她行竊，但勸戒後，把物品歸還未向警方報案。
豈料，今年9月28日下午許姓婦人故技重施，又偷了四串衛生紙，終於讓店家忍無可忍報警求助；經查，每次婦人犯案，都是騎車到附近停靠，隨後徒手抽走架上衛生紙，然後未結帳就離開；警方昨天查緝許姓婦人到案，所竊得的衛生紙皆已使用完畢，警詢後，將她依竊盜罪移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言