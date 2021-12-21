7旬慣竊載四大串衛生紙摔車 店家趨前關心才知自家被偷

高雄73歲許姓婦人今年3月至9月間，3次在後昌路某日用品百貨商店偷衛生紙，起初店家因物品價格不高，不願追究，但後來實在難耐屢次被偷，才向警方求助。昨天警方查獲許姓婦人到案，她偷的衛生紙已全數用完，訊後，依竊盜嫌移送。

近日楠梓警分局加昌派出所，接獲日用品百貨業者通報，稱衛生紙屢次遭竊；經店家提供相關影像，得知許姓婦人在今年3月25日下午騎車到附近徒手竊得放在架上兩串衛生紙就離開，9月21日偷了四大串衛生紙，過程中還不慎摔車，店員上前關心，才發現她行竊，但勸戒後，把物品歸還未向警方報案。