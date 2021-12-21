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匯款10萬報酬3倍讓大叔心動 鹽埕警急奔郵局成功阻詐

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

48歲高雄黃姓男子接到網友來電，差點被詐騙集團的伎倆騙到，幸警方急忙阻詐，成功幫他保住10萬元辛苦錢。圖／讀者提供
48歲高雄黃姓男子接到網友來電，差點被詐騙集團的伎倆騙到，幸警方急忙阻詐，成功幫他保住10萬元辛苦錢。圖／讀者提供
48歲高雄黃姓男子接到網友來電，稱儲值線上娛樂城遊戲點數可以回饋高額現金，報酬率可達3倍以上，信以為真，備妥10萬元準備匯款。鹽埕郵局行員直覺有詐，轄區員警獲報後到場，輕易就識破這是典型的詐騙手法，勸黃男不要上當，讓他打消念頭，保住10萬元辛苦錢。

警方表示，昨天上午11時45分許，鹽埕分局建國四路派出所接獲通報，疑似有民眾接到詐騙電話急於匯款，所內員警曾靖娟、陳智偉獲報後趕到現場，黃男正準備將10萬元臨櫃轉帳。

員警後來上場了解，黃男才透露是網友推薦他購買線上娛樂城遊戲點數儲值，可以獲得高額現金回饋，報酬率最高可達3倍，他覺得投報比很高，才跑到郵局準備儲值。

兩名員警聽完黃男描述，認為是典型的詐騙伎倆，向他解釋不合常理的高額報酬，有可能是詐騙「不會有這麼好康的事情啦」，起初黃男半信半疑，後來員警不斷跟黃男溝通，以其他例子做比喻，成功打消黃男匯款念頭，幫他保住10萬元辛苦錢。

鹽埕警分局長蔡鴻文說，民眾收到何種訊息或電話，要求解除警示帳戶或分期付款、假冒親友、公務機關人員等都是常見詐騙手法，務必提高警覺，只需多加留意並與警方聯繫，若有任何詐騙相關的疑問，可立即撥打反詐騙諮詢專線165或110專線查證，或就近至附近派出所諮詢，警察同仁都會給予協助。

詐騙

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