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影/見「華爾街操盤獲利翻倍」心癢 台中婦被詐險失50萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓婦人因受傷在家休養，滑手機時發現有投資廣告，標榜「華爾街操盤手」，她依廣告連結加入群組後，群組內「老師」就報名牌，要她投資一檔黃金期貨，近期獲利可翻倍，楊婦面對賺錢機會心動，昨天到銀行要匯款50萬，但行員詢問後發現有異，通知警方到場阻詐。

台中市第二警分局永興派出所巡佐何宗文、警員林嘉政，昨天下午接獲銀行通報，55歲楊姓婦人疑中了歹徒投資詐騙的圈套，欲匯款50萬到個人帳戶，而非正常投資的公司帳戶，但楊婦強調是要借給親戚，警方到場查處，發現楊婦的手機對話紀錄，有對方要求「加碼投資」等訊息，顯非是親友間借款。

警方馬上向楊婦解釋，疫情期間歹徒多用投資做哏，向民眾詐騙，警方強調「這筆錢只要一出去，百分之百拿不回來了」，經員警、行員苦口婆心解釋說明，楊婦才放棄匯款念頭，相信自己遇到詐騙集團，楊婦後來也拜託警方，不要告知家人，擔心被家人責罵。

楊姓婦人說，這陣子因膝蓋受傷、脊椎疼痛在家休養，無聊就上網打發時間，看到「短期內可獲利翻倍」、「華爾街操盤手」廣告後心癢癢，差點就上當，感謝行員的細心觀察及警方耐心解釋，保住她辛苦積蓄。

第二警分局長陳家銘表示，投資前務必「停、看、聽」，若對方聲稱投資能穩賺不賠務必提高警覺，審慎確認是否透過合法的交易平台或機構，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

台中市楊姓婦人昨天中了投資詐騙陷阱，要到北區銀行匯款50萬，幸好行員、警員機警，即時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市楊姓婦人昨天中了投資詐騙陷阱，要到北區銀行匯款50萬，幸好行員、警員機警，即時阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 廣告 華爾街

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