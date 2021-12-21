快訊

大巨蛋發生工安事件！工人B2墜落B4 左腿變形急送醫

瑞典「滋事型」藝術家？令人討厭的維爾斯的一生

影／特斯拉未禮讓左轉撞機車 新北無照騎車少年慘了

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市30歲李姓特斯拉駕駛，昨深夜開車行經新莊區中港路，疑未禮讓直行車直接左轉，當場擦撞對向機車，導致未成年騎士連人帶車滑摔撞路旁電線桿，所幸全身多處挫傷，送醫後並無大礙。由於肇事雙方沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清。至於少年無照騎乘機車，警方則依法開單告發。

據了解，30歲駕駛李姓男子，昨天晚上10時30分許駕駛特斯拉汽車準備返家，孰料，途中行經新北市新莊區中港路518號前，疑未禮讓對向來車直接左轉，當場擦撞上一輛由16歲許姓少年所騎乘的機車。

撞擊瞬間，許姓少年連人帶車滑撞路旁電線桿，旋即彈飛路中央，造成許姓少年全身多處擦挫傷，哀痛的在地上打滾等待救援。路過行人聽見碰聲巨響，紛紛走出察看，見車禍有人倒地哀叫，立即打電話報警處理。

轄區警消獲報迅速趕抵，經檢視許姓少男僅肢體擦挫傷，緊急送醫急救並無大礙。事後，警方對肇事雙方酒測，並無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。至於許姓少年無照駕駛部分，警方則依道路交通管理處罰條例第21條第1項，開處6000元以上至1萬2000元以下罰鍰，並移置保管無照騎乘機車。

警方提醒，交通部針對無照駕駛，列屬嚴重危害道路交通安全的行為，已研擬提修「道路交通管理處罰條例」第21條第1項，將原6000元至1萬2000元罰鍰，加倍至最高2萬4000元罰鍰，並增訂移置保管無照駕駛車輛，以避免駕駛人再趁隙駕駛。呼籲汽機車駕駛人不應無照駕駛，並應遵守相關路權規定，以維行車安全。

特斯拉駕駛疑未禮讓直行車先行直接左轉，擦撞對向一輛機車。記者曾伯愷／翻攝
特斯拉駕駛疑未禮讓直行車先行直接左轉，擦撞對向一輛機車。記者曾伯愷／翻攝

特斯拉駕駛疑未禮讓直行車先行直接左轉，擦撞對向一輛機車。記者曾伯愷／翻攝
特斯拉駕駛疑未禮讓直行車先行直接左轉，擦撞對向一輛機車。記者曾伯愷／翻攝

路口監視器拍下撞擊瞬間。記者曾伯愷／翻攝
路口監視器拍下撞擊瞬間。記者曾伯愷／翻攝
少年無照被撞機車毀損。記者曾伯愷／翻攝
少年無照被撞機車毀損。記者曾伯愷／翻攝

特斯拉 未成年 車禍

延伸閱讀

陸企已跌出全球市值前十大 台積電排第十

世界第一位特斯拉寶寶誕生 自動駕駛模式下成功分娩

美股三大指數三連跌收跌逾1% 憂心疫情和支出計畫受阻

馬斯克：今年繳稅110億美元

相關新聞

陪市民長大…台東老藥房今凌晨無情火 釀2死1傷1命危

台東市新生路今天淩晨1點多時，一棟4層老藥房透天厝發生火警，警消據報救援，花了30分鐘控制火勢，成功救出1男3女。不過，...

台61線4車追撞 天外飛櫃嚇傻對向大小車輛

吳姓男子今天上午駕駛小貨車，約5點半行經台61線（東西向快速道路漢寶草屯段）南下186公里，追撞飼料車，後方貨櫃車剎車不...

高雄賓士男酒駕致2傷 一路瘋狂衝撞後還棄車逃逸

高雄蘇姓男子因酒駕被吊銷駕照，昨天深夜又涉嫌酒駕，開賓士轎車肇事，先推撞2輛休旅車，造成休旅車上2人受傷，加速逃離400...

起床氣 13歲少年縱火 父母嗆傷

彰化縣田中鎮十三歲黃姓國中生，昨天上午疑因不滿媽媽叫他起床上學，一氣之下在家縱火，造成父母受困二樓嗆傷送醫；少年縱火後走...

影/見「華爾街操盤獲利翻倍」心癢 台中婦被詐險失50萬

台中市楊姓婦人因受傷在家休養，滑手機時發現有投資廣告，標榜「華爾街操盤手」，她依廣告連結加入群組後，群組內「老師」就報名...

影／特斯拉未禮讓左轉撞機車 新北無照騎車少年慘了

新北市30歲李姓特斯拉駕駛，昨深夜開車行經新莊區中港路，疑未禮讓直行車直接左轉，當場擦撞對向機車，導致未成年騎士連人帶車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。