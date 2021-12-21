影／特斯拉未禮讓左轉撞機車 新北無照騎車少年慘了

新北市30歲李姓特斯拉駕駛，昨深夜開車行經新莊區中港路，疑未禮讓直行車直接左轉，當場擦撞對向機車，導致未成年騎士連人帶車滑摔撞路旁電線桿，所幸全身多處挫傷，送醫後並無大礙。由於肇事雙方沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清。至於少年無照騎乘機車，警方則依法開單告發。

據了解，30歲駕駛李姓男子，昨天晚上10時30分許駕駛特斯拉汽車準備返家，孰料，途中行經新北市新莊區中港路518號前，疑未禮讓對向來車直接左轉，當場擦撞上一輛由16歲許姓少年所騎乘的機車。

撞擊瞬間，許姓少年連人帶車滑撞路旁電線桿，旋即彈飛路中央，造成許姓少年全身多處擦挫傷，哀痛的在地上打滾等待救援。路過行人聽見碰聲巨響，紛紛走出察看，見車禍有人倒地哀叫，立即打電話報警處理。

轄區警消獲報迅速趕抵，經檢視許姓少男僅肢體擦挫傷，緊急送醫急救並無大礙。事後，警方對肇事雙方酒測，並無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。至於許姓少年無照駕駛部分，警方則依道路交通管理處罰條例第21條第1項，開處6000元以上至1萬2000元以下罰鍰，並移置保管無照騎乘機車。

警方提醒，交通部針對無照駕駛，列屬嚴重危害道路交通安全的行為，已研擬提修「道路交通管理處罰條例」第21條第1項，將原6000元至1萬2000元罰鍰，加倍至最高2萬4000元罰鍰，並增訂移置保管無照駕駛車輛，以避免駕駛人再趁隙駕駛。呼籲汽機車駕駛人不應無照駕駛，並應遵守相關路權規定，以維行車安全。

特斯拉駕駛疑未禮讓直行車先行直接左轉，擦撞對向一輛機車。記者曾伯愷／翻攝

特斯拉駕駛疑未禮讓直行車先行直接左轉，擦撞對向一輛機車。記者曾伯愷／翻攝