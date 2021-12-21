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摔車也要偷 7旬婦半年連竊3次衛生紙遭送辦

中央社 / 高雄21日電

7旬許姓婦人在110年3月到9月間連續前往楠梓一間商店偷取同品牌衛生紙，甚至曾一次拿4串重心不穩摔車，店家原不想追究，直到第3次被偷終於受不了報案，警方循線查到涉案許婦，依3個竊盜罪送辦。（高市楠梓警分局提供） 中央社
7旬許姓婦人在110年3月到9月間連續前往楠梓一間商店偷取同品牌衛生紙，甚至曾一次拿4串重心不穩摔車，店家原不想追究，直到第3次被偷終於受不了報案，警方循線查到涉案許婦，依3個竊盜罪送辦。（高市楠梓警分局提供） 中央社
7旬許姓婦人今年3月到9月間連續前往楠梓一間商店偷取同品牌衛生紙，甚至曾一次拿4串重心不穩摔車，店家原不想追究，直到第3次被偷受不了報案，警依3個竊盜罪送辦。

高雄市政府警察局楠梓分局日前接獲後昌路一間日用品百貨商店報案，指一名婦人在今年3月到9月間總計3次竊取架上某品牌串裝衛生紙。警方循線查到涉案婦人寄發通知書但未獲回應，昨天將她查緝到案。

楠梓分局今天上午向中央社記者表示，與家人同住楠梓區、73歲無業許姓婦人今年3月25日下午行經這間日用品百貨時，直接徒手拿了架上2串衛生紙騎車離開。雖然店員清點貨架物品發現遭竊，但疑因失竊金額不高未報案。

不料，許婦在半年後的9月21日上午又再來偷衛生紙，且這次一次拿了4大串衛生紙，結果因為機車重心不穩摔倒，驚動店員上前關切，許婦才未得逞。

但百貨業者9月28日打烊後清點貨品時，發現架上衛生紙又少了4串，經調閱監視器畫面發現又是許婦來偷，這次終於忍無可忍報警將她繩之以法。

楠梓分局指出，許婦到案後未詳細透露犯案動機，但偷取的衛生紙疑皆已使用完畢，全案詢後依3個竊盜罪將她移送橋頭地檢署偵辦。

衛生紙 竊盜

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