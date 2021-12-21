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台東老字號藥局凌晨失火老顧客來關心 希望藥師脫險
台東市新生路上老字號藥房三泰藥局，今天凌晨發生火警釀2死1傷1命危，警消火調科及鑑識組人員上午前往現場調查，初步研判起火點在2樓，起火原因正調查中。有不知情老顧客前來買藥，得知藥房遭祝融後，表達關心，也擔心近期買不到藥。
消防局表示，藥房火警的起火點研判是從2樓開始，但未有大面積的燃燒，2樓物品相當多，可能引起門燒狀態，大量濃煙把3樓及4樓樓梯間和天花板給燻黑；而死者及傷者都有被濃煙嗆傷的跡象，至於引發燃點的原因，正進一步調查中。
這間位於新生路上的三泰藥局，營業時間超過40年，因鄰近以前的台汽車站跟舊火車站，又位於鬧區內，早期沒有大醫院及健保藥局的時候，許多台東人生病時都是到這間藥局請藥師調配藥劑，也是電台指定藥局之一，擁有不少老顧客。
「我不知道藥局燒起來？怎會這樣！」張姓市民上周才跟游藥師約好今早來買藥，他說，看到警察和消防隊員在藥局外拉封鎖線，發現出事了，一問之下才知道發生火警。另一林姓市民說，她在這間藥局買藥10幾年了，聽到藥局火災，一早就來看看，有點難過，希望藥師平安。
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