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天冷關窗小心一氧化中毒 今年已5死、116人送醫
天氣轉涼，進入發生一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局今天提醒民眾，使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶保持通風，防範一氧化碳中毒。
在家裡吃火鍋，洗熱水澡，都是寒冷冬天裡國人喜歡做的事情，但因使用瓦斯爐具、熱水器時，門窗緊閉室內未保持良好通風，極可能因一氧化碳中毒造成難以挽回的悲劇。
內政部統計，在2017年至去年，全國共發生116起一氧化碳中毒事件，造成23人死亡，今年至今也已發生45件中毒事故，導致5人死亡及116人送醫。
冬季期間不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，台南市長黃偉哲錄製了一段「防止一氧化碳中毒宣導」，隨著台南市清潔隊垃圾車沿途播送加強宣導。
此外，台南市消防局統計，今年1月至11月底建築物火災件數為401件，其中的電器火災及煮食不慎分別為135及106件，占60.1％。
有鑑於天氣越來越寒冷，使用暖風扇、電暖爐、電毯取暖設備頻繁。爲確保冬季用火用電安全，防止發生火災和一氧化碳中毒事件，台南市消防局火災預防科提醒民眾，使用電器取暖設備應與家中易燃物保持適當距離，記住要人離火熄並關閉電氣設備。使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶保持通風，防止一氧化碳中毒。
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