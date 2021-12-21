住警器小兵立大功 台南市凌晨3點火警住戶驚醒全逃出

台南市東山區深夜住宅火警，住戶因裝設住宅警報器全及時逃出。圖 ／讀者提供 「火災！火災！火燒厝緊走！」台南市東山區半夜傳出民宅火警，消防隊員匆忙趕往救災，擔心住戶可能熟睡受困，幸屋主裝設的住宅警報器示警，1家5口驚醒全及時逃出，住警器小兵立大功再添一樁。

這起火警發生在18日凌晨3點多，南市政府消防局獲報後派遣新營、東山、後壁及白河等4個分隊前往搶救，所幸因住戶有裝設住警器，人員已提早逃出，未造成人員傷亡。

「住警器狂叫，救了全家。」屋主心有餘悸說，當時睡夢中，聽到住警器不斷重覆著「火災！火災！火燒厝緊走」巨大聲響，一家人馬上驚醒逃到樓下，也幸好消防隊救援迅速，趕緊將火勢撲滅，真是不幸中的大幸。

台南市政府消防局指出，經統計，火警死亡時段，集中在凌晨3點到6點，因這時多數人都在睡夢中，「住宅用火災警報器」偵測火警發出高分貝聲音示警，提高逃生成功機率。

去年消防局起結合各區公所與各里鄰長，補助配發住警器給各高風險族群如低收入戶、獨居長者、身心障礙者與平房式住宅等，符合身分民眾可直接向該里里長詢問，這次住警器成功作動，更能加深民眾對住警器認知。