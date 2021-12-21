陪市民長大…台東老藥房今凌晨無情火 釀2死1傷1命危

台東市新生路今天淩晨1點多時，一棟4層老藥房透天厝發生火警，警消據報救援，花了30分鐘控制火勢，成功救出1男3女。不過，其中2名女子救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救，但仍搶救不治。圖／讀者提供 台東市新生路今天淩晨1點多時，一棟4層老藥房透天厝發生火警，警消據報救援，花了30分鐘控制火勢，成功救出1男3女。不過，其中2名女子救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救，但仍搶救不治。起火原因，正由消防局火調科進一步調查釐清中。

這間位於新生路上的3層樓RC4層透天建物，今天淩晨1點8分，不明原因2樓冒出火煙。民眾發現立即通報119。消防局指揮中心據報，派遣台東、南王、豐田等分隊，另特搜分隊也前往救援，共計派出13輛救護車、30名消防員趕往搶救。

消防人員抵達現場，立即拉水線滅火，花了30分鐘就控制火勢，順利從2樓逃出的游姓男屋主，向救護人員表示2樓及3樓還有人。消防人員展開搜救，在3樓屋內救出游姓妻子及外籍看護。不過，游妻及外籍看護救出時，已無呼吸心跳，分別送往馬偕及基督教醫院急救，最後仍搶救不治。另4樓游姓屋主90歲老母親則陷入昏迷，送往馬偕醫院，目前仍急救治療中。

火災發生時，一旁小吃店不少民眾發現後，也紛紛加入救火行列，也有人忙著報警。有目擊民眾表示，凌晨1點多他東西吃到一半，就聞到濃濃燒焦味，出來一看，就看到隔壁的藥房窗門冒出濃煙，大家就喊失火了。消防局表示，起火原因，目前已有火災調查科人員蒐證中。