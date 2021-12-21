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台61線4車追撞 天外飛櫃嚇傻對向大小車輛
吳姓男子今天上午駕駛小貨車，約5點半行經台61線（東西向快速道路漢寶草屯段）南下186公里，追撞飼料車，後方貨櫃車剎車不及追撞小貨車，貨櫃竟噴飛到對向北上道路，北上車道行駛中的一輛油罐槽車無法反應「天外飛來一櫃」的離奇狀況，追撞從對向車道飛來的20呎貨櫃，一度造成台61線漢寶段近3小時雙向大塞車。
警方調查，吳姓男子（65歲）駕駛小貨車由北而南行駛台61線，在漢寶段的時候疑似天色未亮視線不好外加恍神，追撞游姓男子（35歲）駕駛的飼料車，後方貨櫃車邱姓司機（40歲）剎車不及追撞小貨車，小貨車撞上187公里處護欄，因貨櫃車強力撞擊小貨車，後方拖曳的20呎貨櫃竟噴飛到對向，橫在北上186公里車道，彭姓男子（50歲）駕駛油罐車，沒料到會有貨櫃飛過來，緊急剎車但仍撞上，車頭受損，幸好油罐車槽體沒變形也無氣體外洩。
彰化縣消防局出動各式消防車4輛、救護車3輛，消防人員14人前往搶救，彰化縣警察局漢寶分駐所也派員到台61線車禍事故現場處理，消防局救護車把吳姓小貨車司機、彭姓油罐車司機分別送往彰化基督教醫院和彰濱秀傳醫院救治，初步診治為皮肉擦傷，飼料車游姓司機和貨櫃車邱姓司機無恙，只是飽受驚嚇。車禍原因有待進一步調查。
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