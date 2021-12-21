高雄賓士男酒駕致2傷 一路瘋狂衝撞後還棄車逃逸

高雄蘇姓男子因酒駕被吊銷駕照，昨天深夜又涉嫌酒駕，開賓士轎車肇事，先推撞2輛休旅車，造成休旅車上2人受傷，加速逃離400公尺後，左轉時險撞對向直行的廂型車，一轉彎，又衝撞輪胎行，他卻下車逃逸。

昨天深夜10點多，48歲的蘇姓男子駕駛進賓士轎車，沿高雄市鳳山區經武路行駛，在鳳山區經武路58號前，追撞陳姓男子的紅色休旅車後，又推撞前方劉姓男子的黑色休旅車，造成陳、劉2人受傷，但他涉嫌肇事逃逸，加速直行經武路往南逃離，400公尺後，在經武路與博愛路口，險撞上直行的銀色廂型車，快速左轉時失控，才衝撞路口轉角葉姓屋主的輪胎行，撞毀輪胎行鐵捲門和抽水馬達。

蘇姓男子涉嫌肇事後，下車發現賓士車頭撞毀，立即拔腿逃逸。輪胎行葉姓老闆聽見門口傳來猛烈撞擊聲，經鄰居通知下樓，才發現門口被賓士車撞毀，向警方報案。

鳳山警分局員警到場，訪查周遭目擊民眾，昨晚11點許，將肇事的賓士車拖往文山派出所，查出賓士車主的資料，立即趕赴鳳山區瑞興路蘇姓男子住處，發現蘇一身酒氣，他承認肇事逃逸，立即將他帶回派出所。警方對他酒測，發現呼氣酒測值，每公升0.48毫克，涉嫌酒駕肇事。