台東市新生路藥局凌晨惡火釀2死1昏迷1輕傷

台東縣台東市新生路106號游姓屋主的4層樓建築， 今天凌晨1時許發生火警， 消防員在3樓和4樓救出4名受困民眾，其中2名女性已失去生命徵象，游姓屋主輕傷、1名女姓昏迷，4人已送醫急救中，起火原因仍待警、消調查。

失火建築為游姓藥師經營的藥局，1樓為藥局、2樓以上為住宅，凌晨約1時許消防員接獲報案，到達現場時1樓未見火煙，消防員進入2樓發現煙霧迷漫，2、3樓冒出火煙。64歲游姓屋主赤腳逃出，滿腳是血並表示屋內2樓、3樓仍有3人，經消防員包紮後送醫。

消防員發現，現場火勢不大但煙霧瀰漫，舊式建築樓梯、走廊都狹窄，消防員約1時48分從2樓救出年約60歲游妻無生命跡象，之後又從3樓救出90歲游母、已昏迷，之後又發現疑似照顧游母的外籍看護也無生命跡象，立即將人救下樓送醫。