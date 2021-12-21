討債反遭殺害棄屍高雄 法醫剖驗發現死者曾遭金屬繞頸

聯合報 / 記者張議晨陳玫伶／高雄即時報導

蘇姓男子與林姓男子相約至高雄大寮區台88快速道路橋下討論債務還款事宜，兩人爆發肢體衝突，林男今晨到屏東警局自首，坦承殺人棄屍，警方今在茂林山區尋獲遺體，法醫漏夜解剖，發現頸部有細金屬線圈活結纏繞住，確切死因仍待鑑定報告出爐。

據了解，林男（34歲）在高雄大寮區一間拖板車公司工作，收入微薄，為了生計向蘇男（26歲）借了9萬元，協議每月還3000元，但林男疑似還不出錢，蘇男本月15日傍晚5時許約林男至林工作地點討論還款事宜，雙方一言不合打起來。

欠錢的林男撿地上的電線勒住蘇男脖頸，將蘇勒死，林駕駛蘇的轎車，將蘇的屍體載到茂林山區棄屍，再將死者轎車開到仁武後搭計程車回到犯案地點，騎自己機車返回屏東住家。

事隔5日，林男疑似良心不安，今天凌晨到屏東縣警局自首，並帶警方指認棄屍與棄車地點，經蘇男家屬指認，確定為失聯多日的蘇男。

今晚法醫漏夜解剖，據了解，因蘇男死亡超過3天，身體上半部已經明顯腐爛，頸部有細金屬活結纏繞住，另有肋骨骨折等現象。

由於蘇男體格壯碩，兩人扭打卻命喪林男之手，雖林男供稱是他自己犯案並無共犯，但仍有許多疑點待釐清，因解剖完成已經深夜，林嫌拒絕夜間詢問，預計明早釐清相關疑點，再移送檢方複訊。

林姓男子遭蘇姓男子催討債務，憤而殺死蘇棄屍。圖/讀者提供
林姓男子遭蘇姓男子催討債務，憤而殺死蘇棄屍。圖/讀者提供
林姓男子遭蘇姓男子催討債務時憤而殺人，開著蘇男轎車前往茂林山區棄屍棄屍。圖/讀者提供
林姓男子遭蘇姓男子催討債務時憤而殺人，開著蘇男轎車前往茂林山區棄屍棄屍。圖/讀者提供

屏東縣 棄屍

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