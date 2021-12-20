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影／19歲女騎士未注意前車減速 3機車撞成一團

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

趙女昨日騎乘機車行駛在台中市文心路一段，疑未注意前方2機車減速，煞車不及，直接撞上，造成自己與另一名騎士張男分別手腳擦挫傷及腰傷，幸無大礙。警方調查3人均無酒駕，初判為趙女未保持安全距離，詳細肇事原因有待交大釐清。

警方調查，高女(27歲)昨日下午3時許騎乘機車沿文心路一段往向上路方向行駛，見前方騎士要停靠路邊，減速行駛，跟在後方的張男(62歲)也隨之放慢速度，但趙女(19歲)疑似未注意到前方狀況，煞車不及，直接往前撞上，3人撞成一團。

車禍過程遭後方轎車行車紀錄器拍下，影片被上傳到《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》臉書社團。

警方表示，3名騎士經酒測，均無酒駕，事故造成趙女手腳擦挫傷，送醫後無大礙；趙男腰部受傷，拒絕送醫；高女無傷。事故初判趙女未保持安全距離，張男、高女未發現肇因，詳細肇責有待交大調查釐清。

台中趙女昨日騎乘機車，疑似未注意前方狀況，煞車反應不及，追撞前方2台機車，讓錄下畫面的駕駛車主驚呼「是怎樣？」圖／截取自臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》
台中趙女昨日騎乘機車，疑似未注意前方狀況，煞車反應不及，追撞前方2台機車，讓錄下畫面的駕駛車主驚呼「是怎樣？」圖／截取自臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》

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