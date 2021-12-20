竹縣新豐掩埋場火勢復燃 消防員灌救已熄滅
新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天發生廢棄物火警，新竹縣消防局表示，原本在今天清晨已滅火，但又復燃，經消防員灌水搶救，目前火勢已完全熄滅。
新竹縣消防局接受中央社記者電訪表示，新豐垃圾掩埋場因放置大量垃圾，每年常有廢棄物火警，原本昨天上午11時許獲報起火後，消防人員前往救援，終於在今天清晨3時許撲滅，但上午9時又復燃，經灌水搶救，直至下午5時許，火勢完全熄滅，初估燃燒面積有700坪。
新竹縣環保局副局長羅仕臣接受電訪表示，堆置的垃圾會因發酵而生熱，容易悶燒引發火勢，盼後年年底，新竹縣焚化爐啟用後，能解決垃圾問題。
羅仕臣說，新豐垃圾掩埋場堆置的垃圾是10萬噸，預估到後年年底，在焚化爐啟用之際，將累積堆置約15、6萬噸垃圾。
他表示，在焚化爐啟用之前，將委外業者，把暫置垃圾轉為燃料棒，以供燃燒鍋爐使用，希望暫時緩解垃圾的去化問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言