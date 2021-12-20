影／國中生不想上學自家縱火 專家：應解開孩子心結
彰化縣田中鎮今天上午發生透天厝住宅火警，火警起火原因疑似媽媽要叫讀國中的小孩起床上學，小孩不想上學一氣之下在自家縱火，也造成父母嗆傷送醫，彰化縣教育處長王智弘也是諮商心理專家，他說，有些孩子不擅於處理自己的情緒，父母可能要加強溝通，才能避免孩子用傷害自己和他人的方式渲洩情緒，也已請學校加強輔導協助。
田中鎮七賢街透天厝今天上午七點多通報火警，消防局第二大隊、田中消防分隊等九個分隊出動搶救，由於屋內冒出濃煙，消防人員引導屋主夫婦分別從鐵窗爬雲梯下來，及從鄰戶頂樓逃出，火警在半個多小時即撲滅，楊姓婦人和丈夫均有吸入性嗆傷送醫救治，目前在秀傳醫院留院治療觀察。
據了解，火災發生時，楊姓婦人和丈夫要逃出時也急著找兒子，後來發現兒子已不在屋裡，不久後，屋主就讀國中的兒子自己走了約二公里到派出所投案，表示他在自家縱火，一樓客廳的棉被被他點火燒了引發火災，但他在派出所隨後不發一語，呆坐在派出所內，警方還在了解其縱火動機。
學校教務主任表示，這名學生平常相當安靜，和同儕相處沒問題，而且最近剛段考完，應該沒有課業壓力問題，應該是單一管教問題，校方也會加強輔導協助。
王智弘表示，個性安靜內向的孩子可能對於表達自己情緒、想法不擅長，父母要更花心思溝通，孩子用激烈方式表達自己情緒時，經常不是單一事件造成，可能已累積很多的挫折和問題，不想去上學背後的原因必須去檢視是什麼原因造成？而父母也應隨時調整和孩子的互動溝通模式，因為孩子的想法也隨著成長在改變。
王智弘說，比較要注意的是若孩子有衝動性格、憂鬱焦慮、對人有敵意等高危險因子 ，通常比較會有傷害自我和他人的行為，必須要透過輔導諮商來幫助他。
大葉大學通識中心助理教授黃丰姿表示，青春期的孩子情緒比較不穩定、敏感、又常不成熟，父母有時應調整管教方式，例如不想上學，有時可能是孩子在表達不滿的情緒，有時是為了反抗父母故意不去上學，也可能是課業壓力、同儕人際關係、老師問題等，要找出真正原因，才能解決，但如果孩子是以激烈的方式表達他的怒氣，一定要尋求諮商輔導等協助，讓孩子學習如何表達自己的怒氣及處理情緒問題。
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