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全裸撐過寒風夜！6旬翁柴山秘境失聯 今尋獲失溫顫抖
屏東縣66歲李姓老翁昨天離家後失聯，高雄鼓山分局接獲屏東警方轉報，與海巡、消防等單位投入搜索，歷經約24小時地毯式搜救，今下午3時30分許，在柴山阿朗壹秘境附近找到未穿衣服的李翁，所幸李僅擦傷、失溫，意識清楚，目前已送往醫院治療。
家住屏東的李翁，前天離家後卻未返家，家屬苦等一天跑到屏東分局大同派出所報案，警方根據李翁手機定位位置，確認最後現身點在國立中山大學文學院附近。
高雄市鼓山分局接獲轉報後，動員警力展開協尋，順利找到李翁汽車，但車上卻未見人影，警方於是與消防、海巡會合後投入搜救，沿柴山海岸展開地毯式搜索。
搜救行動歷經24小時，終於在今下午3點半左右，於柴山阿朗壹秘境附近找到渾身顫抖的李翁，經消防人員初步檢視，李翁有擦傷、輕微失溫，幸意識清楚，被送往醫院治療。
據了解，李翁被救難人員找到時全身未穿衣褲，昨天因東北季風影響氣溫驟降，高雄氣溫約最低約19度，李翁全裸在寒風中撐過24小時，參與救護警消都說他「命大」，至於為何跑到海邊，李翁並未說明。
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