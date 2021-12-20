小偷「無影腳」窄巷踹破牆 業者被竊現金、五倍券
雲林斗六市雲林溪美食廣場傳出鐵板燒店家深夜竊案，竊賊犯案手法竟像老鼠一般，牆被破洞再鑽進屋內，竊取櫃台的現金及五倍券，業者損失近3萬元，業者感嘆，生意不好做還遭小偷，警方已依監視器畫面全面追緝竊賊。
監視器畫面拍下歹徒行竊畫面，趁夜深無人一名男竊賊從店家後方防火小巷進入，可能是用腳將廚房的鐵皮牆，踹出破洞後再鑽入，進入店內持手電筒到收銀台搜刮錢財。
業者說，廚房後方倉庫堆放不少價值昂貴的模型及收藏品，忘了鎖門，小偷雖有進入但並未偷走物品，只拿走一件外套就匆匆離開。
警方獲報調閱周邊監視器，斗六警方表示，12月17日接獲報案，馬上派員到場採證及調閱監視器影像發現歹徒是從店家後面的防火巷破壞門窗進入，行竊時用圍巾包住自己的頭和臉，還帶塑膠手套，避免留下指紋，竊取店家收銀機現金和五倍券近3萬元，警方目前已鎖定特定嫌犯追緝中。
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