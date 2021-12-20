小偷「無影腳」窄巷踹破牆 業者被竊現金、五倍券

雲林斗六市雲林溪美食廣場傳出鐵板燒店家深夜竊案，竊賊犯案手法竟像老鼠一般，牆被破洞再鑽進屋內，竊取櫃台的現金及五倍券，業者損失近3萬元，業者感嘆，生意不好做還遭小偷，警方已依監視器畫面全面追緝竊賊。

監視器畫面拍下歹徒行竊畫面，趁夜深無人一名男竊賊從店家後方防火小巷進入，可能是用腳將廚房的鐵皮牆，踹出破洞後再鑽入，進入店內持手電筒到收銀台搜刮錢財。

業者說，廚房後方倉庫堆放不少價值昂貴的模型及收藏品，忘了鎖門，小偷雖有進入但並未偷走物品，只拿走一件外套就匆匆離開。