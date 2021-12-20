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竹南科廠房頂冷卻水塔大火 濃煙竄天際疏散大批員工
苗栗縣竹南竹南科學大園區內一家廠房頂樓，疑似冷卻水塔今天下午4點多發生大火，濃煙竄向天際，遠在幾公里之外可見，景象相當嚇人，工廠第一時間疏散員工，苗栗縣政府消防局接獲報案，調派竹南、造橋、頭份分隊人車趕往灌救中。
【中央社／苗栗縣20日電】
位在苗栗縣竹南科學園區的聯合再生能源公司今天下午發生頂樓火警，初步調查疑為冷卻水塔拆除作業時引發火勢，消防人員獲報到場灌救，將火勢控制。
苗栗縣政府消防局下午3時32分接獲報案，指稱聯合再生能源公司竹南廠頂樓火警，警消人員獲報到場，疑是頂樓冷卻水塔在拆除作業時不慎起火。
苗栗縣消防局第二大隊長曹春風透過影片說明，現場起火的水塔體積為5乘10乘3公尺，由於水塔為塑膠材質燃燒，消防人員出了6條水線控制，仍須一段時間才可將火勢撲滅。
曹春風說，這起火警未釀人員受困或受傷，廠內員工均已疏散，火勢也僅限在頂樓位置，未往室內空間延燒，詳細起火原因待火調人員調查確認。
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