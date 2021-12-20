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中央補助3雲梯車1水庫車 新北消防局：逾齡率六都最低
新北市政府消防局今天舉行「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮，中央補助1億510萬元汰換兩輛50公尺雲梯車、一輛30公尺雲梯車和一輛水庫車，新北市消防局長黃德清感謝中央積極協助地方充實消防人力、車輛、裝備及器材等，提升救災量能。
新北市消防局表示，兩輛50公尺雲梯車將配發至土城分隊和國光分隊，以增加土城區、中和區的高樓搶救戰力；30公尺雲梯車將配發至金山地區，協助金山偏遠地區部分高樓救災救助；水庫車則將配發給新莊分隊，解決新莊、林口地區水源缺乏的問題。
新北市消防局指出，除了中央補助，過去3年新北市政府共編列逾3億元汰換42輛消防車，另外，明年更將編列1億450萬，汰換13輛消防車，降低車輛逾齡率；新北市消防局的車輛逾齡率為8.7％，是六都最低。
中央前瞻計畫基礎建設也持續補助新北市烏來分隊廳舍耐震補強工程（156萬）、第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍耐震詳評（28萬）、頂埔分隊廳舍拆除重建工程（5802萬）、第一救災救護大隊大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍重建工程（8000萬）。
消防署長蕭煥章今也出席。黃德清表示，很感謝消防署補助新北市消防局，希望未來中央跟地方持續合作，使新北市消防局的消防車輛能逐年汰換、補強與興建各廳舍，共同守護社會大眾的生命財產安全，讓新北市成為「安居、安全、安心」的三安城市、市民安居樂業。
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