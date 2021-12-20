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小5學童腳踏車失竊 南科移工上班快遲到順手牽羊
「警察先生，我的腳踏車不見了！」國小5年級男學童昨天傍晚到台南市警三分局安南派出所報案腳踏車失竊，警方受理後調閱監視器畫面，5小時後查出移工勤女涉案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
姜姓國小男學童昨天下午5點30分到安南派出所報案稱，他到海東國小打籃球將腳踏車停放在國小旁人行道上，在打完籃球卻發現腳踏車不見了；腳踏車上有貼他的名字，希望警察叔叔能幫他把車子找回來。
警方受理案件立即派員調查，調閱監視器後，發現竊嫌在竊取腳踏車後，一路往台南科技工業區方向前進，一路追查至台南科技工業區永鎮宮附近時，竊嫌一度失去蹤影。
安南派出所長莊凱宇研判，竊嫌應該是將自行車棄置在附近，率員至現場追查，在比對數十台自行車後，果然發現報案人所失竊自行車，警方另持續調閱棄置現場周遭監視器，鎖定在科工區內工作勤姓移工(33歲)涉有嫌疑，昨晚10點30分通知到案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢偵辦。
據了解，勤女原要由安中路搭公車回台南科技工業區上班，但因為時間來不及，才偷腳踏車代步，警方在受理竊案後積極偵辦，全案5小時即告偵破，並尋回學童腳踏車，也讓姜姓學童歡喜不已，並感謝警察幫忙。
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