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8旬翁冷天在外兜圈被發現 警查竟已迷途一天一夜

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中楊姓老翁日前在東區一帶不斷繞圈圈，時間長達3小時之久，附近民眾感覺有異報案，警方到場後詢問老翁資訊，他卻總答非所問，經查後發現，老翁竟已在外迷途一天一夜，便立即通知家屬將他帶回。

台中市第三警分局立德所所長林崎嵩、警員劉佳竺、實習生劉晏如，於16日晚間18時許巡邏至東區建成路附近，附近民眾向他們表示，有名老人家從下午3時就開始在附近繞圈圈，疑似迷路了，擔心天氣變冷會發生意外，希望警方能協助多加留意。

民眾話才剛說完，楊姓老翁(85歲)就從他們面前走過，警方立即上前關心。楊翁面對警方提問看似對答如流，但警方越聽越感到奇怪，他一下子說自己下午就到外頭散步，一下子卻又說自己剛在家吃過晚餐，時間點跟邏輯完全對不上，所幸他記得自己名字，便查詢出家屬聯繫方式，通知他們將楊翁帶回。

楊翁家屬向警方表示，老翁平時就有飯後30分鐘運動的習慣，平時約半小時後就會準時返家，所以家人很放心讓他獨自外出，怎知昨日中午他出門散步後，直至晚餐時間都不見人影，在外整整找了一整天，正打算報警時就接到電話，才知道父親跑到了2公里外的東區，所幸有警方協助，才能讓楊翁平安回家。

台中市第三警分局提醒，民眾家中若有經常或可能會走失的長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，協助返家；警方也呼籲民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能盡快平安和家人團圓。

楊翁日前在東區一帶不斷繞圈圈，時間長達3小時之久，警方詢問老翁資訊，他卻總答非所問，經查後發現，老翁竟已在外迷途一天一夜，便立即通知家屬將他帶回。記者劉柏均／翻攝
楊翁日前在東區一帶不斷繞圈圈，時間長達3小時之久，警方詢問老翁資訊，他卻總答非所問，經查後發現，老翁竟已在外迷途一天一夜，便立即通知家屬將他帶回。記者劉柏均／翻攝
楊翁日前在東區一帶不斷繞圈圈，時間長達3小時之久，警方詢問老翁資訊，他卻總答非所問，經查後發現，老翁竟已在外迷途一天一夜，便立即通知家屬將他帶回。記者劉柏均／翻攝
楊翁日前在東區一帶不斷繞圈圈，時間長達3小時之久，警方詢問老翁資訊，他卻總答非所問，經查後發現，老翁竟已在外迷途一天一夜，便立即通知家屬將他帶回。記者劉柏均／翻攝

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