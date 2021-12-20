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胡麻主產地台南正採收打包曝曬 傳竊賊開車迅速偷搬光

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台灣胡麻主產區台南市善化、安定、西港等產區農民紛紛收割，捆扎一束束放置田間曝曬，傳出遭人開貨車「整個搬走」；還有人反映說「被偷了報案也沒用」。

警方表示，產區當地派出所都有「護麻專案」，每天員警排班巡邏，因為產區遼闊、種植農民多又分散，很難面面俱到；不過今年到現在都沒有接獲農民報案胡麻遭竊，希望民眾發現立即報案，警方會盡力追查。

今年胡麻產量穩定，台南主產區每分地可收成曝曬後胡麻粒約兩百台斤、每台斤約140元，收益較種植許多作物好很多；目前各產區胡麻陸續收割，田間處處可以看到一捆捆紮好曝曬的胡麻，等待曝曬乾燥後收成，卻傳出曝曬的胡麻遭竊。

善化區農民投訴，他們家在六分寮農地裡的胡麻被搬走；也有人反映種在建業路附近、台19甲線以東坐駕里放在田裡曬的胡麻被人開小貨車偷載走。

善化警分局表示，有民眾投訴媒體自稱「報案沒用，都抓不到」；不過分局與產區所在善化、茄拔、溪尾等派出所，今年產季執行「護麻專案」，到目前都沒有接獲民眾報案，轄區警方也歡迎農民加入守護群組、隨時通報；希望農民發現有可疑人車或遭竊時，能夠立即報警，警方都會迅速追查。

胡麻主產地台南正採收打包曝曬 ，傳有竊賊開車迅速偷搬光。記者周宗禎／攝影
胡麻主產地台南正採收打包曝曬 ，傳有竊賊開車迅速偷搬光。記者周宗禎／攝影

農民 台南 農地

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