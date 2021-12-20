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高雄獨居老婦休克命危 警消及時破門搶救

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名80歲的林姓老婦獨居在家中，昨天下午她突然身體不適，在昏迷前大喊求救，這時巡邏的鳳山警分局員警接獲報案，立即與消防員破門而入，將已經昏迷的林婦救出送醫。

警方表示，昨天下午2點多時，鳳山警分局埤頂派出所巡佐蔡一男、警員徐文才接獲報案，指轄內鳳山區瑞興路巷有一名年邁女性在屋內喊救命，員警到場時果然在屋外聽到屋內傳來細微聲響，屋內頻傳出「救命、幫幫我」聲響。

當警方聽聞鄰居稱屋內獨居的林婦已80歲時，立即與消防人員破門進入救援，只是林婦已經呈現昏迷狀態，消防人員立即實施CPR急救，並給林攜帶氧氣罩，終於讓她甦醒過來恢復意識。

後續警方找到林婦女兒到醫院陪同治療，林的女兒不斷向警方表示感謝之意，並說如再晚一刻進入住家內內救治她母親，將從此天人永隔，釀成遺憾。

獨居的林姓老婦突休克，警消及時救援。記者邱奕能／翻攝
獨居的林姓老婦突休克，警消及時救援。記者邱奕能／翻攝

獨居 消防員

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