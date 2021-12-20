高雄獨居老婦休克命危 警消及時破門搶救

高雄一名80歲的林姓老婦獨居在家中，昨天下午她突然身體不適，在昏迷前大喊求救，這時巡邏的鳳山警分局員警接獲報案，立即與消防員破門而入，將已經昏迷的林婦救出送醫。

警方表示，昨天下午2點多時，鳳山警分局埤頂派出所巡佐蔡一男、警員徐文才接獲報案，指轄內鳳山區瑞興路巷有一名年邁女性在屋內喊救命，員警到場時果然在屋外聽到屋內傳來細微聲響，屋內頻傳出「救命、幫幫我」聲響。

當警方聽聞鄰居稱屋內獨居的林婦已80歲時，立即與消防人員破門進入救援，只是林婦已經呈現昏迷狀態，消防人員立即實施CPR急救，並給林攜帶氧氣罩，終於讓她甦醒過來恢復意識。