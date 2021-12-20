中警助9旬嬤推輪椅搭小黃外出 民眾動容：好暖心

台中93歲林姓婦人經營一家地下機車停車場幾十年，日前走在下坡時不慎跌倒受傷，之後僅靠輪椅行動，日前她想外出，但無人可協助她推上坡道，路過警員發現後，立即上前協助，讓林婦感到相當窩心。

台中林婦在中區開設了一家地下機車停車場，已經經營數十年，時常需要在長長的斜坡上行走。日前她在下坡時，一時不小心跌倒受傷，導致她暫時只能依靠輪椅行動。

台中市第一警分局繼中所警員方子邦於16日11時許，發現林姓老婦坐著輪椅，停在斜坡底下，疑似是想出門但行動不便，立即起身協助，將她從斜坡底部推上至一樓，並攙扶她搭上計程車，警員也向老婦提到：「派出所就在隔壁，如果有任何需要幫忙的，打電話給我們就可以了！不用客氣。」這讓林婦聽了感覺很窩心，頻頻向警方道謝。

路過民眾忍不住拍下這溫暖的畫面，拍下來發在「為警察加油」社團，並寫上「最溫馨的一刻就在台中繼中派出所放光芒」，紛紛引來網友按讚留言，紛紛表示「太暖心了吧！」等感人言論，成了一股正面能量溫暖人心。