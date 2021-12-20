糾紛打死債主棄屍六龜 他今晨自首警查共犯

一名林姓男子與友人與蘇姓債主相約在高雄市大寮區台88快速道路橋下見面，雙方疑因發生口角互毆，林男等人不慎打死蘇男，事後棄屍在六龜山區，林男良心不安，今天凌晨至屏東縣警局自首，林園警分局獲報成立專案小組，目前已尋獲蘇男遺體，全案報請高雄地檢署指揮偵辦。

林男（34歲，屏東人）自首表示，因債務糾紛15日與蘇男（26歲，雲林人）相約88快速道路橋下、大寮高雄監獄附近見面，因發生口角互毆，不慎傷害蘇男致死後，將屍體載往高雄市六龜山區丟棄。蘇男家屬心急如焚在網路上貼出蘇男失蹤相關資訊，希望網友幫忙協尋。林男今晨到屏東縣警局自首。

高雄市刑警大隊、林園警分局偵查隊與屏東刑警大隊成立專案小組，調閱監視器並至六龜山區搜查，尋獲一名男性遺體，經家屬指認確定是蘇男，目前全案已報請高雄地檢署指揮偵辦，專案小組將持續深入追查。