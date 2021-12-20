影／炫技不要命？台七乙重機壓車過彎慘摔 3車衰遭殃

台七乙線全長14.5公里，沿途大彎道多，成為許多重機族的炫技地點，其中9.1公里處，更是傳說中的摔車彎，重機騎士愛來壓車，摔車事故也頻傳。臉書社團上傳一段影片，4輛重機在台七乙線挑戰壓車過彎，前面2輛驚險過關，第3輛卻滑倒撞上分隔柱，機車像戰鬥陀螺一樣打轉，絆倒第4輛重機，摔車的騎士也噴飛到對向車道，造成對象另1輛機車摔倒，還有一輛白色轎車受到波及，車身跳起擦撞山壁。

網友看完影片，紛紛留言表示：「落漆」、「總共擊落三位！」、「四輪倒楣，後面也有倒楣鬼...」、「為什麼要這樣害人呢？」、「順順騎有這麼容易摔車嗎？」、「台七乙臭名遠揚啊！」、「命只有一條！沒必要為了一時之快，賠上生命！不值得啊」！ 臉書社團上傳一段影片，4輛重機在台七乙線挑戰壓車過彎，前面2輛驚險過關，第3輛卻滑倒撞上分隔柱，機車像戰鬥陀螺一樣打轉，絆倒第4輛重機，摔車的騎士也噴飛到對向車道，造成對象另1輛機車摔倒，還有一輛白色轎車受到波及，車身跳起擦撞山壁。圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」