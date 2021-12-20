影／新北慣竊被抓沒在怕 交保繼續行竊至少犯案8起
48歲陳姓慣竊10月底在新北市蘆洲區，駕駛贓車衝撞拒捕造成警員受傷，交保之後繼續行竊，昨天又在五股地區駕駛贓車，逃脫過程再度使員警受傷，逮捕後發現他近期至少又犯案8次，警方仍持續擴大清查中。
據了解，陳嫌屢犯汽車竊盜，偷車代步一輛接一輛，五股地區德音派出所警員馮天佑10月底追他追到蘆洲，被陳嫌猛踩油門倒車衝撞。
幸虧馮天佑死命抓他的方向盤，車輛迴旋兩圈撞上電線桿，沒有殃及無辜路人，車上還查獲安非他命與海洛因注射針筒。當時清查發現他9月、10月共在五股地區犯案3件，移送地檢署後交保候傳。
昨天蘆洲地區延平派出所追查汽車竊盜案，由所長黃俊龍、警員鄭力瑋、沈冠諺、徐建勛、吳源晉、何文青循線追到五股區成泰路二段，又看見陳嫌駕駛遭竊車輛。陳嫌拒絕盤查拔腿就跑，被追上壓制逮捕，稍後在他駕駛的贓車搜出切割機、切割刀片、竊車鑰匙、失竊車牌、三級毒品FM2等證物。
專案小組清查發現，陳嫌從11月迄今，至少又在五股偷車5次、在蘆洲偷車3次，包括林口、新店、桃園市警方也已派員至延平派出所清查案件。警方將依竊盜罪嫌與違反毒品危害防制條例移送地檢署，並建請羈押，防止陳嫌繼續犯案。
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