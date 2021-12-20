感念40年前災時好心人接濟 他捐救護裝備把善念傳下去

嘉義市聖保羅烘焙花園企業創辦人蘇勁威40年前遭遇「艾妮絲」颱風帶來豪雨災情，使地處低窪的老家陷入困境，幸當時善心人士接濟渡過難關，如今事業有成行有餘力，捐贈嘉義市政府救護車1輛及相關救護設備，希望藉此善舉拋磚引玉，引起更多人對公益活動的共鳴。

出身單親家庭的蘇勁威回想1981年「九三水災」艾妮絲颱風，帶來驚人雨量，導致河岸潰堤，凌晨2點多讓處在地勢低窪的老家毀於一旦，大哥背著媽媽，他拉著小弟，一家人站在有如茫茫的大海中分不清東南西北，幸有善心的鄰居老奶奶敲打著鍋碗瓢盆引領家人找到逃難方向，如果沒有這位老奶奶就沒有今天，這份恩情一直深記在蘇勁威心中，每憶及此事家人總會熱淚盈眶。

蘇勁威說，聖保羅有今天是嘉義市民給予站起來的機會，所以要回饋社會，而這股善念不止擴散而己而且要成為善的循環，善的心回饋社會的心繼續下去，所以帶領團隊過來，也邀請社團體友人參與。

市長黃敏惠表示，能將過去曾經受過的痛、幫助，然後再轉化為善的力量，再繼續發揚光大，很難得也很不容易。