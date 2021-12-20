每周一素 台南熱心警友贈員警蔬食便當獲表揚
台南市警二分局警友會中西區辦事處副主任方坤崧，為感謝員警協助防疫，從今年7月至，每周一一次無償提供100多份素食餐盒，讓員警暖胃又暖心，分局長許坤田今天上午頒贈紀念奬牌致謝，感謝他無償提供蔬食餐盒，讓員警執行各項勤務工作更有活力。
今天上午11點，台南市警二分局利用周報時間，頒獎感謝方坤崧。方坤崧表示，警察人員除身處第一線執行防疫工作外，也持續為社區的治安與交通做努力，期望能藉由營養均衡的餐盒，及響應素食運動，不但有助於改善員警身體健康，更能減少碳足跡，表達對警察執法的支持。
許坤田說，茹素活動兼顧營養、健康、環保、衛生，讓身體沒負擔，蔬食餐盒廣受警分局員警熱烈響應及好評，感謝警友副主任方坤崧每周一素的餐盒，不僅改善同仁飲食習慣，更擁有健康的身體。
目前疫情警戒標準仍維持第二級，許坤田請員警持續配合防疫措施，齊心共濟，疫情早日平息，生機再復原。警方將持續努力，堅守崗位保衛市民健康及維護社會秩序。
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