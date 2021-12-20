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影／貨車門隨風飄！ 2機車撞上3人慘噴飛摔傷

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯／即時報導

花蓮縣吉安鄉17日傍晚發生一起車禍，當時一輛貨車停靠路旁卸貨，但司機沒有將後斗門勾好固定，導致門片隨風飄，後方一輛機車經過時，當場遭門片迎頭重擊，連人帶車摔倒在地，而後方另輛雙載機車也閃避不及，撞上前方倒地的機車，同樣滑行慘摔，巨大聲響嚇得司機急忙探頭查看。目前詳細肇責歸屬，還有待警方進一步釐清。

影片PO網後也引發網友討論，「要坐牢了吧？過失傷害...」、「不用革職，直接抓去關就好」、「太大意了，沒固定好」、「這個司機，不行！」、「司機感覺裝沒事，還把門關上」、「司機都不查看的欸......」。警方指出，汽車駕駛人臨時提車或停車，駕駛人或乘客未依規定，開啟或關閉車門因而肇事者，可處汽車駕駛人1200元以上，3600元以下罰鍰。

貨車停靠卸貨時後斗門片沒勾好，騎士經過當場遭迎頭重擊慘摔。翻攝／爆料公社
貨車停靠卸貨時後斗門片沒勾好，騎士經過當場遭迎頭重擊慘摔。翻攝／爆料公社

車禍 花蓮

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