騎士硬闖輕軌軌道 差點撞列車 高捷提告公共危險

高雄輕軌16日新增3站，輕軌正式開進美術館區，在明年1月2日前全線開放免費搭乘，希望鼓勵更多民眾使用。但昨天近中午一名機車騎士居然在輕軌行經路段闖紅燈搶快，差一點就撞上接近的列車，狀況險象環生。今天上午高捷公司以公共危險罪提告。

高捷公司表示，今早已檢具相關事證，進行報案，提告主要有兩項考量，第一是歧視的行徑太過惡劣，因當時輕軌列車已相當接近，可明確看到輕軌車輛通行，但騎士加速衝過。另外也希望藉此提醒民眾，闖軌行為不只有交通罰單，若造成輕軌車輛及車上人員受傷，還需負賠償責任，更可能涉及公共危險罪。高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應遵守相關交通號誌指引，不要為了搶快違規，以免發生事故。