快訊

李靚蕾四度回擊！強調王力宏「依舊存在婚姻關係」

王力宏聲明錯誤連篇狂刪文！2疑點印證「寫手不只1人」

感情失和莽夫酒後赴妻上班處揮刀 遭起訴殺人未遂

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名劉姓男子不滿妻子把小孩帶走，今年11月21日晚間持菜刀，到妻子工作的台北市大安區服飾店，揮起菜刀要砍殺妻子，熱心民眾上前奪刀，在店內扭打成一團，經路人與警察合力制伏上銬。台北地檢署今依家庭暴力罪之殺人未遂將他起訴。

檢警調查，48歲劉姓男子與其46歲王姓妻子長期感情失和，21日晚間劉男在家飲酒澆愁，想到妻子把小孩帶走，藉著酒意從家中拿了一把菜刀，直奔妻子上班的忠孝東路四段服飾店，欲要找妻子理論。

雙方一言不合之下，劉男拿出菜刀揮砍妻子，幸未砍中妻子，王女為自保即出手反抗，兩人爆發扭打。警方接獲熱心民眾報案後迅速到場，果然看到持刀的劉姓男子，與其王姓妻子在店內扭打，立即與路人上前將其壓制逮捕。

劉男手掌受傷，鮮血直流，第一時間將其戒護送醫，後續依殺人未遂罪嫌偵辦。檢方調查後，今依法起訴。據了解，雙方疑似已在洽談離婚，劉男覺得妻子把小孩帶走，他感到十分憤怒，才會做出這種行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市一名劉姓男子不滿妻子把小孩帶走，今年11月21日晚間持菜刀，到妻子工作的台北市大安區服飾店，揮起菜刀要砍殺妻子，所幸未果。台北地檢署今依家庭暴力罪之殺人未遂將他起訴。圖／本報資料照
北市一名劉姓男子不滿妻子把小孩帶走，今年11月21日晚間持菜刀，到妻子工作的台北市大安區服飾店，揮起菜刀要砍殺妻子，所幸未果。台北地檢署今依家庭暴力罪之殺人未遂將他起訴。圖／本報資料照

殺人 北市 警察

延伸閱讀

不滿前男友拿債控「自由」 妙齡女找女友2度縱火遭重判

影／男因感情慘遭菜刀砍出15公分傷 台中警速逮4嫌到案

男友亂講話生事槍手惱怒朝她胸口開槍 檢殺人未遂起訴

不滿7旬翁擋路駕駛棍棒往死裡打 宜檢殺人未遂起訴

相關新聞

影／台中石岡壩消波塊間赫見蠟化屍體 疑為8月落水男子

台中市石岡水壩昨天被釣客發現一具屍體，因傳出腐臭味才找到，警方連夜調查發現，死者死亡至少3個月，屍體外觀已不全，疑似今年...

影／起床氣？彰縣國中生不想上學燒棉被縱火 爸媽送醫

彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員救出屋主夫婦，婦人有嗆傷，夫妻都被送醫救治，據了解，火警起火原...

騎士硬闖輕軌軌道 差點撞列車 高捷提告公共危險

高雄輕軌16日新增3站，輕軌正式開進美術館區，在明年1月2日前全線開放免費搭乘，希望鼓勵更多民眾使用。但昨天近中午一名機...

感情失和莽夫酒後赴妻上班處揮刀 遭起訴殺人未遂

北市一名劉姓男子不滿妻子把小孩帶走，今年11月21日晚間持菜刀，到妻子工作的台北市大安區服飾店，揮起菜刀要砍殺妻子，熱心...

台南電鍍工廠疑電路問題 昨晚及今晨兩度失火

台南市安南區開安三街一家電鍍工廠疑電路問題，昨天晚上10點多和今天清晨6點多，發生火災，火勢雖然都很快被控制，消防人員說...

台中石岡壩消波塊下方有無頭屍 民眾抓蝦驚嚇發現

台中市石岡水壩下游消波塊今晚被發現疑似屍體，警方鑑識小組到場勘查確認是屍體，屍體內臟已腐蝕，屍體表皮明顯已蠟化，死亡時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。