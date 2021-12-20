感情失和莽夫酒後赴妻上班處揮刀 遭起訴殺人未遂

北市一名劉姓男子不滿妻子把小孩帶走，今年11月21日晚間持菜刀，到妻子工作的台北市大安區服飾店，揮起菜刀要砍殺妻子，熱心民眾上前奪刀，在店內扭打成一團，經路人與警察合力制伏上銬。台北地檢署今依家庭暴力罪之殺人未遂將他起訴。

檢警調查，48歲劉姓男子與其46歲王姓妻子長期感情失和，21日晚間劉男在家飲酒澆愁，想到妻子把小孩帶走，藉著酒意從家中拿了一把菜刀，直奔妻子上班的忠孝東路四段服飾店，欲要找妻子理論。

雙方一言不合之下，劉男拿出菜刀揮砍妻子，幸未砍中妻子，王女為自保即出手反抗，兩人爆發扭打。警方接獲熱心民眾報案後迅速到場，果然看到持刀的劉姓男子，與其王姓妻子在店內扭打，立即與路人上前將其壓制逮捕。

劉男手掌受傷，鮮血直流，第一時間將其戒護送醫，後續依殺人未遂罪嫌偵辦。檢方調查後，今依法起訴。據了解，雙方疑似已在洽談離婚，劉男覺得妻子把小孩帶走，他感到十分憤怒，才會做出這種行為。

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