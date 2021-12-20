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影／起床氣？彰縣國中生不想上學燒棉被縱火 爸媽送醫

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員救出屋主夫婦，婦人有嗆傷，夫妻都被送醫救治，據了解，火警起火原因疑似媽媽要叫就讀國中的小孩起床上學，小孩不想上學一氣之下在自家縱火，犯後也自行投案，警方還在釐清案情。

田中鎮七賢街透天厝今天上午7時41分通報火警，消防局第二大隊、田中消防分隊等9個分隊共出動9個分隊、消防人員48人搶救，由於屋內冒出濃煙，消防人員引導屋主夫婦分別從鐵窗爬雲梯下來，及從鄰戶頂樓逃出，楊姓婦人有吸入性嗆傷，將屋主夫婦兩人送醫救治，火警已在8時13分撲滅。

據了解，火災後不久，屋主就讀國中的兒子自行到派出所投案，表示他在自家縱火，燒了一樓客廳的棉被，而引起火災，詳情警消還在調查中。

彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員引導婦人從鐵窗爬雲梯下來獲救。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員引導婦人從鐵窗爬雲梯下來獲救。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，屋內物品被燒得焦黑。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，屋內物品被燒得焦黑。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員救出屋主夫婦，婦人有嗆傷，夫妻都被送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員救出屋主夫婦，婦人有嗆傷，夫妻都被送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員救出屋主夫婦，婦人有嗆傷，夫妻都被送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員救出屋主夫婦，婦人有嗆傷，夫妻都被送醫救治。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員引導婦人從鐵窗爬雲梯下來獲救。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮今天上午7點多發生一起透天厝住宅火警，消防人員引導婦人從鐵窗爬雲梯下來獲救。圖／民眾提供

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