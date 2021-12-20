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影／台中石岡壩消波塊間赫見蠟化屍體 疑為8月落水男子
台中市石岡水壩昨天被釣客發現一具屍體，因傳出腐臭味才找到，警方連夜調查發現，死者死亡至少3個月，屍體外觀已不全，疑似今年8月落水男子，警方已通知男子家屬採DNA進行比對鑑定，查證死者身分中。
東勢警分局昨晚8點37分接到釣客報案，他在石岡區石岡水壩下游岸邊消波塊下抓蝦時，一直聞到腐臭味，認真查看，竟發現疑似手指及腐蛆，立即報警處理。
東勢分局派員警和鑑識小組到場調查，也通知台中市消防局派人協助，因屍體依於消波塊下方，經鑑識小組確認應為屍體，掛附於消波塊下方，初判屍體內臟已腐蝕，大體外觀表皮明顯已蠟化，初步研判死亡已超過3個月。
警方擴大該地區進出監視器調閱，並針對近幾個月於和平地區及東勢地區落水失蹤民眾清查，發現可能與8月有男子在石岡水壩上游不慎落水尚未尋獲一案有關，已連夜通知家屬到分局偵查隊採取DNA，今天報請檢察官刑事相驗，細部檢視屍體是否有足資辨識身分的特徵並採集檢體進行鑑定。
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