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台南電鍍工廠疑電路問題 昨晚及今晨兩度失火

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區開安三街一家電鍍工廠疑電路問題，昨天晚上10點多和今天清晨6點多，發生火災，火勢雖然都很快被控制，消防人員說，由於這是一家24小時電鍍營業工廠，懷疑電路有問題，將報請火災調查科人員查明起火原因。

台南市消防局救災救護指揮中心昨晚10點多接獲民眾報案，位於和順工業區內開南三街電鍍工廠4樓發生火災中心動員安和、安南等消防分隊到場搶救，火勢在10多分鐘後控制，沒有人受困或受傷。

今天清晨6點39分，消防局救災救護指揮中心受理安南區開安三街電鍍工廠失火，派遣安和分隊等12車29人前往搶救，消防人員到場發現工廠後方冒出大量濃煙，拉水線進入搶救，先後在一樓後側及二樓找到起火點，馬上出水滅火。

消防人員說，由於昨晚和今天清晨同一家電鍍工廠失火，加上這是一家24小時電鍍營業工廠，懷疑電路有問題，將報請火災調查科人員查明起火真正原因。

台南市安南區開南三街電鍍工廠今天清晨6點多失火，消防人員冒險搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區開南三街電鍍工廠今天清晨6點多失火，消防人員冒險搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區開南三街電鍍工廠今天清晨6點多失火，消防人員在二樓找到起火點。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區開南三街電鍍工廠今天清晨6點多失火，消防人員在二樓找到起火點。記者黃宣翰／翻攝

火災 台南

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