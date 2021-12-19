台中石岡壩消波塊下方有無頭屍 民眾抓蝦驚嚇發現
台中市石岡水壩下游消波塊今晚被發現疑似屍體，警方鑑識小組到場勘查確認是屍體，屍體內臟已腐蝕，屍體表皮明顯已蠟化，死亡時間久，且疑無頭顱，警方正追查死亡身分和死因中。
台中市東勢警方今晚8點37分接獲報案，在石岡區石岡水壩下游岸邊消波塊下疑有屍體，報案人在發現處抓蝦，一直聞到腐臭味，認真查看竟發現疑似手指及腐蛆，立即報警處理。
東勢分局獲報派遣轄區所長、偵查隊副隊長及鑑識小組到場查處，另通知台中市消防局派員到場協處現場經局鑑識小組確認應為屍體無誤，因屍體掛在消波塊下方，初判屍體內臟已腐蝕，大體外觀表皮明顯已蠟化，也疑似已無頭顱。
警方表示，今年8月，在附近有一名男子不慎落水，至今尚未尋獲，懷疑今晚發現的屍體和落水失蹤男子有關，死者身份尚待進一步鑑定，並聯繫家屬才能確認。
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