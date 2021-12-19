轆轆溫泉2人失蹤逾8天...搜救人員誤判深潭人影 明起暫停搜索

兩名山友本月11日在台東縣海端鄉轆轆溫泉遭急流沖走，消防局搜救人員昨天利用水下攝影機在意外發生處附近的深潭發現疑似人形影像，因影像模糊，今天下午以電腦設備放大判讀確認為誤判，經詢問救援專家意見後，決定在無更明確失蹤者生還訊息前，先暫停搜索任務。

台東縣消防局表示，本月17日下午，搜救人員在事故點下方一處深潭，利用水下攝影搜尋疑發現人影，不排除是失聯者，但因水流過於強勁，導致攝影器材延長桿被沖斷，攝影機也因此流失，現場搜救人員立即以衛星電話回報狀況並請求支援。

消防局昨準備特製急流專用的白鐵延長桿，並加派消防人員及民間潛水專業人員搭乘空勤直升機前往協助，於執行確認拍攝仍因水流過強造成白鐵延長桿彎曲損壞，無法成功探勘。

消防局表示，據本月17日拍攝影像畫面顯示，水底疑似人形的影像呈黑灰色，但水質相當混濁，無法精確辨識影像是否為人影，今天進一步判讀後確認非人影，潛水專業人員也表示該地形水流過強，並有岩洞、渦流等阻礙，無法執行水下作業。