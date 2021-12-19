影／寶可夢卡牌比賽 土城警五穀先帝廟犯罪宣導慶聖誕
新北市警土城分局今天協同土城五穀先帝廟，舉辦「耶誕佳節-兒童快樂成長寶可夢集換式卡牌賽」活動，將卡牌對戰結合犯罪預防宣導，讓小朋友寓教於樂，了解「交通安全」、「婦幼安全」及「校園反毒、反霸凌」的重要。該活動堪稱全台最大的寶可夢比賽，將近有400人報名，獎品甚至出現最新款的「寶可夢25週年黃金紀念箱」，活動熱情順利。
土城分局在分局8樓禮堂舉辦寶可夢卡牌比賽，吸引近400人報名，最後在「激烈抽籤下」抽出60人參賽，現場更有寶可夢官方人員到場擔任裁判，土城分局同時準備了目前市面上非常稀有的「寶可夢25週年黃金紀念箱」當獎品，得獎的小朋友笑的合不攏嘴。
土城分局說，除了比賽，還特別規劃互動式宣導，以有獎徵答方式吸引小朋友目光，活動擠滿了上百名的大朋友、小朋友，非常熱鬧；活動期間，五穀先帝廟主委李木火還特別裝扮成聖誕老公公，跟小朋友互動、發獎品。
土城分局長周振安說，希望透過小朋友喜愛的寶可夢卡牌比賽，吸引國家未來主人翁加強提升婦幼安全、校園反毒、反霸凌的安全意識，同時也讓陪同參賽的家長和觀賽大朋友們，從活動中了解青少年成長過程中，可能會碰到的問題及法律觀念，寓教於樂，讓法治觀念從小紮根。
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