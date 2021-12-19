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影／兩項幸運巧合！她在高山暈倒協作背救 直升機載回

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

3名女子攀登台中和平南湖大山，其中一名女子途中暈倒，台中市消防局接獲通報，立即徵召在附近的高山協作張永鴻協助，在高山強冷風勢下，背女子到山屋取暖，她逐漸恢復意識，今天山區氣候惡劣，傍晚高山氣候突然轉緩和，消防局立即申請空勤總隊直升機，順利載女子下山就醫，救回她一命。

台中市消防局今天上午11點25分接獲報案，和平區南湖大山線(南湖大山北峰)，有一支3人登山隊，其中48歲李姓女山友暈倒意識不清，請求協助。

消防局查明，梨山消防分隊出勤至事故地點需兩天，立刻派遣梨山分隊2人，由黃泰儒帶班會同合歡山管理站巡查員、太警隊員前往救援，同時通知阿凱登山社聯絡徵召張永鴻協作協助處理。

正在事故地點附近的高山協作張永鴻，立即趕到南湖北峰，發現女山友意識不清，先背她到南湖山屋照料，在山屋內升火幫她取暖後，女山友逐漸恢復意識。

消防隊員上山到山屋需兩天，消防局同時申請空勤直升機協助後送，也和高山協作討論，是否等明天一早，女山友狀況良好時，陪她們緩慢下山，因為今天一整天高山氣候不佳，直升機出勤機率不大。

高山協作張永鴻下午回報，女山友已從強冷風勢中背到進山屋回溫中，下午3點51分，登山團陳女回報，高山天候意外轉良好，狀況應已可供直升機吊掛作業，並傳相片影片供直升機起降參考。

下午4點30分，空勤總隊直升機起飛，飛抵南湖山屋旁停機坪成功吊掛女子，再降落東勢河濱公園，由消防隊救護車載往東勢農民醫院，圓滿完成救援任務，消防隊員說，如果沒有這兩項幸運巧合，女山友恐凶多吉少。

一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局協請高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局協請高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供
一名女山友今天在台中市和平區南湖大山線暈倒，台中市消防局徵召高山協作背她進山屋，再請直升機救回。圖／台中市消防局提供

直升機 山友

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